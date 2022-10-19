Grev nedeniyle izdiham yaşanan Charleroi Havalimanı, anlaşmaya rağmen henüz açılmadı

Belçika'da güvenlik görevlilerinin grevi nedeniyle uçuşlara kapatılan Charleroi Havalimanı'nda, içeriye zorla girmeye çalışan yolcularla çıkan arbedede polislerin yaralanmasının ardından anlaşmaya varıldı ancak henüz uçuşlar başlamadı.

Özel güvenlik şirketi "Security Masters" personelinin, havalimanı yönetiminin güvenlik kontrolleri işini iki şirkete bölme kararına karşı başlattığı grev sona erdi.

Uçaklarını kaçırmak istemeyen yolcuların ön kapıdan içeriye zorla girmek istemesi sırasında dün akşam 5 polis memuru yaralandı.

Bunun üzerine Valon Bölgesinin Ulaştırma Bakanı Adrien Dolimont, havalimanı yönetimi ve ülkenin 3 büyük işçi sendikası (CGSLB, CSC ve FGTB) arasında mutabakata varıldı.

Ortak bildiride güvenlik işini iki şirkete bölme kararının iptal edildiği belirtildi.

Gece geç saatlerde varılan mutabakatın ardından Havalimanı hala gidiş uçuşlarına kapalı tutuluyor.

Yalnızca inişlerin yapıldığı Havalimanı'na, gelen yolcuları karşılayacak kişiler alınıyor.

İşin iki şirkete verilmesinin yol açacağı rekabet yüzünden ücretlerin düşme ihtimaline karşı başlatılan grev nedeniyle 17 Ekim'den beri çok sayıda yolcu uçuşunu kaçırmıştı.

Uçakların bir kısmı Brüksel'deki Zaventem Havalimanı'na yönlendirilmişti.