Grev yapan sağlık çalışanları ve başhekim birbirine girdi: Şunu da hemen paketleyin - Son Dakika
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Grev yapan sağlık çalışanları ve başhekim birbirine girdi: Şunu da hemen paketleyin

15.03.2022 00:22

Balıkesir'de grev yapan sağlık çalışanları ve başhekim arasında tartışma çıktı. Grev yapan doktorların dinlenme odasına gelerek, görevlerinin başına dönmesini isteyen Dr. Muzaffer Şenveli, güvenlik görevlisine, "Şunu da hemen paketleyin, hemen alın hemen" sözleriyle seslenmesi tepki topladı.

Sağlıkta şiddet yasasının getirilmesi ve ücretlerin düzenlenmesini talep eden doktorlar, hemşireler ve aile hekimleri, 14 Mart Tıp Bayramı'nda başlayarak 3 gün boyunca acil sağlık hizmeti dışında grev kararı aldı.

GREVDEKİLERDEN GÖREVLERİNİN BAŞINA DÖNMESİNİ İSTEDİ

İddiaya göre Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli, grev yapan doktorların dinlenme odasına gelerek, görevlerinin başına dönmesini istedi. Doktorlar ise başhekime, "Burası bizim dinlenme yerimiz. Buraya girerek bize bu şekilde hitap etmeye hakkınız yok. Burası sizin tapulu malınız değil. Bizim dinlenme odamıza girdiyseniz kapıyı kapatamazsınız, açık tutacaksınız" dedi.

"ACİL OLUP OLMADIĞINA SEN KARAR VEREMEZSİN"

Bunun üzerine Şenveli, acil vakaların alınmayarak evlerine gönderildiğini söyledi. Görüntüleri kaydeden anestezi doktoru ise "Acil vakalar alınıyor elektif (acil olmayan) vakalar alınmıyor" dedi. Başhekim Şenveli de "Bir vakanın acil olup olmadığına sen karar veremezsin" yanıtını verdi.

"ACİL HEKİMİN GREVİ OLMAZ"

Odada bulunan bir başka anestezi doktoru ise "Ben acil olup olmadığına karar verebilirim" dedi. Başhekimle beraber odaya gelen hemşire de "Serviste bugün ameliyatı olan hastalar geri gönderilmiş. Hasta mağduriyeti yaşandığıyla ilgili bize şikayet geldi" deyince, grevdeki doktor, "Hasta mağduriyetiyle ilgili hasta şikayette bulunabilir. Biz de gerekli cevabı yazarız. Ben mevcut odamdan çıkmıyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Başhekim Şenveli, "Acil hekimin grevi olmaz. Acilin olmaz, yoğun bakımların olmaz" diye konuştu. Şenveli, görevlerinin başına dönmedikleri takdirde doktorlar hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi.

"ŞUNA DA HEMEN PAKETLEYİN"

Anestezi ve yoğun bakım uzmanı doktorlarla, başhekim arasında yaşanan tartışma ameliyathane girişinde de devam etti. Twitter'a da yansıyan görüntülerde Başhekim Şenveli'nin hastanedeki güvenlik görevlilerine hitaben görüntüleri çeken doktoru kastederek, "Şunu da hemen paketleyin, hemen alın hemen" sözleri tepki topladı.

Başhekim ve grevdeki doktorlar arasında tartışma çıktı
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Tıp Bayramı, 14 Mart, Grev, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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