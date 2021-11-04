Grevdeki Bakırköy Belediyesi işçilerine destek - Son Dakika

Burada basın açıklaması yapan Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, İzmir'den gelen sendika üyelerine teşekkür etti. Greve kararlı bir şekilde devam edeceklerini belirten Doğan, "Artan enflasyon karşısında sunulan sıfır zammı Bakırköy işçisi asla kabul etmiyor." dedi.

Grev alanına "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Atılan işçiler geri alınsın" yazılı pankartlar asan işçilere, yoldan geçen bazı vatandaşlar da alkışla destek veriyor.

Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti