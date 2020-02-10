Grevin 200'üncü gününde birbirlerini zincirle bağladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Grevin 200'üncü gününde birbirlerini zincirle bağladılar - Son Dakika

Grevin 200'üncü gününde birbirlerini zincirle bağladılar

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası üyelerinin, toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmadığı gerekçesiyle başlattıkları grevin 200'üncü gününde zincirli eyleme geçildi.

Grevin 200'üncü gününde birbirlerini zincirle bağladılar, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası üyelerinin, toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmadığı gerekçesiyle başlattıkları grevin 200'üncü gününde zincirli eyleme geçildi. 7 işçi kendilerini zincirlerle aydınlatma direğine bağladı.


İşçilere destek veren Hizmet -İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde başlattıkları grevin 200'üncü gününe ulaştığını söyledi.


İşten çıkartılan işçilerle toplu iş sözleşmesi imzalamayan büyükşehir belediyesi için bugün itibariyle açlık grevine başladıklarını söyleyen Kandil, "Kendimizi de direğe zincirledik. Haklarımız verilene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 200 gün boyunca bizimle hiç temasa geçmedi, işçinin ne talebi var diye sormadı. 1000'e yakın arkadaşımız işten çıkarıldı. İşe iadeyle ilgili mahkemeler devam ediyor. İşten çıkartılan işçilerin işlerine dönmesini istiyoruz. Bizimle imzalanmayan toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını istiyoruz. Artık bu eyleme son vermek istiyoruz." diye konuştu.


"2000 günde sürse buradayız"


Yorulduklarını ama mücadeleden asla vazgeçmediklerinin altını çizen Kandil, "Bugün 200'üncü günümüz, 2000 gün sürse de biz burada eylemimize devam edeceğiz. Bu bir ölüm grevi değil, açlık grevidir. İşçi arkadaşlarımız açlığa mahkuk edildiği için zincirler bir mesajdır. Biz artık kendimizi zincirlerden çözmek istiyoruz, buradan sesleniyoruz, toplu iş sözleşmesi imzalansın, sürgündekiler geri gelsin. İşten çıkartılanlar geri alınsın. Siyasi görüşleri nedeniyle işten çıkartılan arkadaşlarımızın işlerine geri dönmesini istiyoruz. İşten çıkartılan arkadaşlarımızı da yanımıza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hizmet İş Sendikası, Antalya, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı
Merter'de İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı iddiası

Son Dakika Haberleri
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:57:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Grevin 200'üncü gününde birbirlerini zincirle bağladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]