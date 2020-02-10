Grevin 200'üncü gününde birbirlerini zincirle bağladılar - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası üyelerinin, toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmadığı gerekçesiyle başlattıkları grevin 200'üncü gününde zincirli eyleme geçildi. 7 işçi kendilerini zincirlerle aydınlatma direğine bağladı.



İşçilere destek veren Hizmet -İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde başlattıkları grevin 200'üncü gününe ulaştığını söyledi.



İşten çıkartılan işçilerle toplu iş sözleşmesi imzalamayan büyükşehir belediyesi için bugün itibariyle açlık grevine başladıklarını söyleyen Kandil, "Kendimizi de direğe zincirledik. Haklarımız verilene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 200 gün boyunca bizimle hiç temasa geçmedi, işçinin ne talebi var diye sormadı. 1000'e yakın arkadaşımız işten çıkarıldı. İşe iadeyle ilgili mahkemeler devam ediyor. İşten çıkartılan işçilerin işlerine dönmesini istiyoruz. Bizimle imzalanmayan toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını istiyoruz. Artık bu eyleme son vermek istiyoruz." diye konuştu.



"2000 günde sürse buradayız"



Yorulduklarını ama mücadeleden asla vazgeçmediklerinin altını çizen Kandil, "Bugün 200'üncü günümüz, 2000 gün sürse de biz burada eylemimize devam edeceğiz. Bu bir ölüm grevi değil, açlık grevidir. İşçi arkadaşlarımız açlığa mahkuk edildiği için zincirler bir mesajdır. Biz artık kendimizi zincirlerden çözmek istiyoruz, buradan sesleniyoruz, toplu iş sözleşmesi imzalansın, sürgündekiler geri gelsin. İşten çıkartılanlar geri alınsın. Siyasi görüşleri nedeniyle işten çıkartılan arkadaşlarımızın işlerine geri dönmesini istiyoruz. İşten çıkartılan arkadaşlarımızı da yanımıza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA