Son Dakika Haberleri: Grevler Amacına Ulaştı, Uçak Yolcuları Rahat Nefes Aldı

Grevler Amacına Ulaştı, Uçak Yolcuları Rahat Nefes Aldı

28 dakika önce

BİRLEŞİK Hizmet Sendikası ver.di ile Federal Hava Güvenliği Şirketler Birliği (BDLS) arasında havaalanlarında görevli güvenlik elemanlarının ücret artışı konusunda uzlaşma sağlandı.

Grevler Amacına Ulaştı, Uçak Yolcuları Rahat Nefes Aldı, System.String[]
BİRLEŞİK Hizmet Sendikası ver.di ile Federal Hava Güvenliği Şirketler Birliği (BDLS) arasında havaalanlarında görevli güvenlik elemanlarının ücret artışı konusunda uzlaşma sağlandı. Tarafların toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varmaları, uçak yolcularına da derin nefes aldırdı. Sendikanın ülke genelinde tüm çalışanlar için eşit saat ücreti istemesi görüşmelerin tıkanmasına neden olmuştu. Taraflar son kez çarşamba günü masaya oturdu. bu sabah açıklama yapan BDLS yetkilileri, her konuda uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Uzlaşma her kesimde sevinçle karşılandı.

İLK ZAMLI ÜCRET MARTTA

BDLS adına toplu sözleşme görüşmelerine katılan heyete liderlik yapan Rainer Friebertshäuser, Almanya genelinde ücret eşitliğinin 2021 yılında sağlanacağını duyurdu. Buna göre düşük ücretin ödendiği eyaletlerde kademeli olarak yüksek oranda ücretlere zam yapılarak 2021 yılında eşit ücret seviyesine ulaşılacak. 2021 yılına kadar güvenlik görevlilerine yüzde 3.5 ile 9.77 oranında zam yapılacak. İlk zamlı ücretler ise mart ayında ödenecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:15 

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