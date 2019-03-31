Greyder Operatörü Çığ Altına Kaldı
1 saat önce
Greyder operatörü çığ altına kaldı Çığ altına kalan operatör, buru dahi kanamadan kurtarıldıVAN - Van-Bahçesaray karayolunda karla mücadele çalışması sırasında çığ altına kalan greyder operatörü, burnu dahi kanamadan kurtarıldı.
Greyder operatörü çığ altına kaldı
Çığ altına kalan operatör, buru dahi kanamadan kurtarıldı
VAN - Van- Bahçesaray
karayolunda karla mücadele çalışması sırasında çığ altına kalan greyder operatörü, burnu dahi kanamadan kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü'nde görevli greyder operatörü Erol Karaalp, kar ve tipiden dolayı kapanan yolda çalışma yaptığı sıra düşen çığın altına kaldı. Operatör, bölgedeki meslektaşları ve bekleyen vatandaşlar tarafından çığ altından greyderin camlarını kırılarak yara almadan çıkarıldı. Maddi zarar gören greyder, yapılan çalışmalar sonucu çığ altından çıkartılarak bakıma gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:18 Kaynak: İHA
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