Greyder yüklü tır şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
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VAN (İHA) – Van'ın Gürpınar ilçesinde greyder yüklü tır, tekerleğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:56 Kaynak: İHA
VAN (İHA) – Van
'ın Gürpınar
ilçesinde greyder yüklü tır, tekerleğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Kırkgeçit Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Greyder yüklü Van Büyükşehir Belediyesine ait S.P. yönetimindeki tır, şehir merkezine gitmek isterken lastiği patladı. Patlama sonucu tır, greyderle birlikte şarampole yuvarlandı. Tırda bulunan sürücü ve yanındaki 3 kişiyi kurtarmak için bölgeye sevk edilen AFAD
, itfaiye, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda şoför S.P. ile yanındaki S.Ç. ve Ş.D. çıkarılarak ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Y.A.'yı kurtarma çalışması ise devam ediyor. - VAN
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