Son Dakika Haberleri: Greydere çarpan otomobil pert oldu: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Greydere çarpan otomobil pert oldu: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Kayseri'de u dönüşü yapan greydere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Greydere çarpan otomobil pert oldu: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Kayseri'de u dönüşü yapan greydere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Melikgazi ilçesi Hacılar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan A. yönetimindeki 14 BB 716 plakalı otomobil, yol üstünde sürücüsünün u dönüşü yaptığı greydere çarptı. Otomobilin parçalarının yola savrulduğu kazada, araç şoförü ile Kübra A. yaralanırken, Ali K. ise hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği şeridi trafiğe kapatırken, yaralılar sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Ali K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Greyder sürücüsü de polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:34 Kaynak: İHA
Polis, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çıktığı pencerede, boğazına bıçak dayayıp intihara kalkıştı! Köprü üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 3 yaralı Ankara'da feci kaza! 1,5 aylık bebek oracıkta öldü Kayıp çiftçinin cesedi timsahın karnından çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:51:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Greydere çarpan otomobil pert oldu: 1 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]