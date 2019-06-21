Greydere çarpan otomobil pert oldu: 1 ölü, 2 yaralı
1 saat önce
Kayseri'de u dönüşü yapan greydere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:34 Kaynak: İHA
'de u dönüşü yapan greydere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Melikgazi
ilçesi Hacılar
yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan A. yönetimindeki 14 BB 716 plakalı otomobil, yol üstünde sürücüsünün u dönüşü yaptığı greydere çarptı. Otomobilin parçalarının yola savrulduğu kazada, araç şoförü ile Kübra A. yaralanırken, Ali K. ise hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri kazanın meydana geldiği şeridi trafiğe kapatırken, yaralılar sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Ali K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Greyder sürücüsü de polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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