Gri Kategori"Deki Terörist Hakkari'de Yakalandı

Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan teröristin yakalandığı bildirildi.

Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan teröristin yakalandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yüksekova ilçesi Gökyurt köyü Yeşildere mezrasında yapılan operasyon neticesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan bir bölücü terör örgütü mensubu gözaltına alınmıştır.



Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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