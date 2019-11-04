Son Dakika Haberleri: Gri kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
Son Dakika Güncel Gri kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı

Gri kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı

6 saat önce

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan ve terör örgütü DHKP/C'nin sözde "Silahlı Propaganda Birliği" sorumlusu olduğu öne sürülen Çiğdem Şenyiğit, İstanbul'da gözaltına alındı.

Gri kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı, System.String[]

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan ve terör örgütü DHKP/C'nin sözde "Silahlı Propaganda Birliği" sorumlusu olduğu öne sürülen Çiğdem Şenyiğit, İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan Şenyiğit'in Ataşehir'de saklandığı ve eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüte ait olduğu belirlenen hücre evinde Şenyiğit'i gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Hakkında 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Daha önce de silahıyla yakalanmıştı

Şüpheli Çiğdem Şenyiğit, 30 Temmuz 2012'de de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki Yerleşkesine saldırıda bulunmak için Hırka-i Şerif Camisi'ne girdikten sonra çarşaf giyerek çıktığı esnada polis ekiplerince yakalanmıştı.

Üzerinden eylemde kullanacağı değerlendirilen silah ele geçirilen Şenyiğit, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ataşehir, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:20 Kaynak: AA
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