Gri Kategoride Aranan PKK'lı Terörist Teslim Oldu
1 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar Listesi'nde' gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan PKK'lı terörist Rıdvan Ertaş, (24) Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar Listesi'nde' gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan PKK
'lı terörist Rıdvan Ertaş, (24) Şırnak
'ın Silopi
ilçesindeki Habur Sınır Kapısı
'nda teslim oldu. Diyarbakır
'da terör örgütü PKK/KCK'ya katılan ve Irak
kırsalında silahlı eylemlerde bulunan Rıdvan Ertaş, İçişleri Bakanlığı
'nca 'Terör Arananlar Listesi'nde' gri kategoride 300 bin TL ödülle aranıyordu. Ertaş, dün Şırnak Silopi'deki Habur Sınırı Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu. Ertaş'ın ifade işlemleri sürüyor. Şırnak Valiliği
'nden de yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır'dan PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılım yapan, Irak kırsalında silahlı faaliyet yürüten ve terör aranalar listesinde 300 bin TL ödülle gri listede bulunan Rıdvan Ertaş isimli şahıs 15 Ocak 2019 tarihinde Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek teslim olmuştur" denildi.
- Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:52 Kaynak: DHA
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