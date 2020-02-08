Gri kategoride aranan terörist Erzurum'da etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gri kategoride aranan terörist Erzurum'da etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Gri kategoride aranan terörist Erzurum'da etkisiz hale getirildi

7 saat önce

Gri kategoride 500 bin TL ödül ile aranan PKK'lı terörist Ömer Oran, Erzurum'da silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Gri kategoride aranan PKK'lı terörist Ömer Oran, Erzurum'da etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığıyla birlikte operasyon düzenlendi.

500 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

Operasyonda, terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan sözde Serhat eyaleti Karayazı grup sorumlusu "Bager" kod adlı PKK/KCK mensubu silahlı terörist Ömer Oran, etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Gri kategoride aranan terörist Erzurum'da etkisiz hale getirildi
Erzurum, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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