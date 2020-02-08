Gri kategoride aranan terörist Erzurum'da etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gri kategoride aranan terörist Erzurum'da etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Gri kategoride aranan terörist Erzurum'da etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Gri kategoride aranan PKK'lı terörist Ömer Oran, Erzurum'da etkisiz hale getirildi.

Gri kategoride aranan terörist Erzurum'da etkisiz hale getirildi, System.String[]

Gri kategoride aranan PKK'lı terörist Ömer Oran, Erzurum'da etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı timleriyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan sözde Serhat eyaleti Karayazı grup sorumlusu "Bager" kod adlı PKK/KCK mensubu silahlı terörist Ömer Oran (41), etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre ise bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terörist Oran'ın kentin Karayazı ilçesi Çavuşköy Mahalellesi'nde olduğunu tespit etti.

Harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yanı sıra polis özel harekat (PÖH) ve jandarma özel harekat (JÖH) timleri, Oran'ın bulunduğu evin çevresini sarıp mahallede güvenlik tedbirleri aldı.

Güvenlik güçlerince "teslim ol" çağrısında bulunulan Oran'ın ekiplere ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada terörist Oran etkisiz hale getirildi, bir özel harekat polisi parmağından hafif yaralandı. Operasyon yapılan evdeki diğer 3 kişi de polislerce gözaltına alındı.

Yapılan incelemede terörist Oran'ın terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı grup sorumlusu olduğu anlaşıldı.

Terörist Oran'dan bir M-16 piyade tüfeği, bu silaha ait 4 şarjör, bir el bombası, bir dürbün, bir fotoğraf makinesi ile 2 not defteri ele geçirildi.

Karayazı, Erzurum, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:42 Kaynak: AA
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