Son Dakika Haberleri: Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

11 saat önce

Elazığ'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride yer alan Ferhat Akgün olduğu belirlendi.

Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Elazığ'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride yer alan Ferhat Akgün olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Elazıgˆ-Arıcak ilc¸esi Yogˆunbilek ko¨yu¨ kırsalında Elazığ Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan so¨zde alan sorumlusu "Sorej Tatvan" kod adlı Ferhat Akgün olduğu tespit edildi.
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının, 13 Mart 2018'de Go¨rese Dagˆı Bo¨lgesi'nde yürütülen operasyonda sıgˆınak giris¸ine tuzaklanan mayın/el yapımı patlayıcı du¨zenegˆinin infilak etmesi neticesinde Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı, Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın s¸ehit edilmesi ile aynı operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Alper Coşkun ve Silvan Onbas¸ılar ko¨yu¨ Gu¨venlik Korucusu Seyithan Bilgiç'in yaralanması olaylarının faili olduğu belirlendi.
Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK/KCK'yla mu¨cadelesini etkin ve kararlılıkla sürdürdüğü, s¸ehit edilen siviller ve güvenlik güçlerinin intikamını aldığı vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:13 Kaynak: AA
Jandarma, Elazığ, Ferhat Akgün, Güncel
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