Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma, emniyet ve MİT tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, 300 bin TL ödülle Terörden Aranalar Listesi'nde 'gri kategoride' yer alan 'Harun' kod adlı Miktad Örde etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:16 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Yüksekova
ilçesi kırsalında jandarma, emniyet ve MİT tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, 300 bin TL ödülle Terörden Aranalar Listesi'nde 'gri kategoride' yer alan 'Harun' kod adlı Miktad Örde etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari
Yüksekova ilçe kırsalında bugün akşam saatlerinde, İl Jandarma
Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü
ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda 'gri kategoride' yer alan 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristin, sözde Yüksekova YPS- Halkla İlişkiler
sorumlusu 'Harun' kod adlı Miktad Örde olduğu tespit edildi. Ayrıca bu teröriste yardım ve yataklık eden bir şüpheli de yakalandı.
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