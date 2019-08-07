Son Dakika Haberleri: Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
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Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

51 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma, emniyet ve MİT tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, 300 bin TL ödülle Terörden Aranalar Listesi'nde 'gri kategoride' yer alan 'Harun' kod adlı Miktad Örde etkisiz hale getirildi.

Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma, emniyet ve MİT tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, 300 bin TL ödülle Terörden Aranalar Listesi'nde 'gri kategoride' yer alan 'Harun' kod adlı Miktad Örde etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova ilçe kırsalında bugün akşam saatlerinde, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda 'gri kategoride' yer alan 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristin, sözde Yüksekova YPS- Halkla İlişkiler sorumlusu 'Harun' kod adlı Miktad Örde olduğu tespit edildi. Ayrıca bu teröriste yardım ve yataklık eden bir şüpheli de yakalandı.

Haber:  ANKARA-DHA


Yüksekova, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:49 Kaynak: DHA
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