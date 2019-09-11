Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
12 dakika önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'nın Patnos ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 300 bin lira ödülle terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Kava' kod adlı Sezer Işık'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:31 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'nın Patnos ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 300 bin lira ödülle terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Kava' kod adlı Sezer Işık'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı'nın Patnos ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan 'Kava' kod adlı Sezer Işık, operasyonda silahı ile etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Bülent Arınç'ın, "Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur" sözlerine Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan tepki geldi Son anketin ardından Kılıçdaroğlu'ndan "İttifak siyasetine devam edeceğiz" açıklaması geldi Son Dakika: Bakanlık duyurdu: Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü Selahattin Demirtaş'ın avukatından "tahliye" açıklaması: Bizlere ulaşan bir bilgi yok