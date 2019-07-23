Gri kategoride aranan terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu 1'i gri kategoride yer alan 2 terörist, ikna yoluyla teslim oldu" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:15 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Van
İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu 1'i gri kategoride yer alan 2 terörist, ikna yoluyla teslim oldu" denildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "21 Temmuz'da Van'da, Van İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu 1'i gri kategoride yer alan 2 terörist, ikna yoluyla teslim oldu. Terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile örgütte çözülme ve kaçışlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
(Cevdet Fırat
Aydoğmuş/İHA)
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