Son Dakika Haberleri: Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

2 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyonlar kapsamında gri kategoride yer alan bir terörist etkisiz hale getirildi.

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyonlar kapsamında gri kategoride yer alan bir terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6 Ağustos 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Aşağı Uluyol köyü kırsal alanında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride yer alan ve Yüksekova YPS sorumlusu olduğu belirlenen 1 bölücü terör örgütü mensubu, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 1 şahıs ise yakalanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Gri listedeki terörist öldürüldü
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 19 şüpheli yakalandı Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu 12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 13:05:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]