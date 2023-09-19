Gri kategorideki bir terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Gri kategorideki bir terörist etkisiz hale getirildi

Son Güncelleme: 19.09.2023 13:37

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu çerçevesinde Gri kategoride yer alan Ramazan Eliçümüş'ün etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu çerçevesinde Gri kategoride yer alan Ramazan Eliçümüş'ün etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda geçtiğimiz gün 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, "Şırnak'ın Güçlükonak kırsalında, J- SİHA desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando Karma Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışma sonucu; Bakanlığımız terörden arananlar listesinde Gri kategoride yer alan Renas kod adlı Ramazan Eliçümüş silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristin uzun namlulu silahlarla çok sayıda eyleme katıldığı, taciz atışlarında bulunduğu ve EYP yerleştirme olaylarına karıştığı tespit edildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, Şırnak, Operasyon, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gri kategorideki bir terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gri kategorideki bir terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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