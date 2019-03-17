Son Dakika Haberleri: Gri Kategorideki Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Gri Kategorideki Terörist Etkisiz Hale Getirildi

46 dakika önce

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde dün etkisiz hale getirilen 12 teröristten birisinin İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Havar Bedran" kod adlı Serkan Tüncer olduğu belirlendi.

Gri Kategorideki Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde dün etkisiz hale getirilen 12 teröristten birisinin İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Havar Bedran" kod adlı Serkan Tüncer olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk'ta dün gerçekleştirilen operasyonda 12 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Havar Bedran" kod adlı Serkan Tüncer olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:11 Kaynak: AA

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