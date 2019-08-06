Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
27 dakika önce
Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak operasyonunda gri kategorideki "Harun" kod adlı Miktad Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:42 Kaynak: AA
'de İl Jandarma
Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü
ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak operasyonunda gri kategorideki "Harun" kod adlı Miktad Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Yüksekova
kırsalında bugün akşam saatlerinde, jandarma, emniyet ve MİT tarafından ortak operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 300 bin lira ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan sözde Yüksekova YPS-halkla ilişkiler sorumlusu "Harun" kod adlı Miktad Örde etkisiz hale getirildi.
Operasyonda ayrıca, terörist Örde'ye yardım ve yataklık eden bir şüpheli de yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Gri listedeki terörist öldürüldü Resmi açıklama yapıldı! Rusya'ya vizesiz seyahat başlıyor Ak partide kritik istifa! Sosyal medya hesabından paylaştı