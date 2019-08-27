Son Dakika Haberleri: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
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Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

21 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede bulunan "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu bildirildi.

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede bulunan "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos 2019'da Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu kaydedildi.

Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:20 Kaynak: AA
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