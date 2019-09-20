Son Dakika Haberleri: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
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Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Bitlis'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Devrim Akbay olduğu bildirildi.

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Bitlis'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Devrim Akbay olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda, 17 Eylül'de gerçekleştirilen hava operasyonunda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terör suçundan arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan Sipan Argeş kod adlı terörist Devrim Akbay olduğu tespit edildi. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

Bitlis, Eylül, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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