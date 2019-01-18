Son Dakika Haberleri: Gri Kategorideki Terörist Yakalandı

Gri Kategorideki Terörist Yakalandı

14 dakika önce

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan operasyon sonucu gri kategorideki bir terörist yakalandı.

Gri Kategorideki Terörist Yakalandı, System.String[]
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan operasyon sonucu gri kategorideki bir terörist yakalandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "18 Ocak 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Gökyurt köyü Yeşildere mezrasında yapılan operasyon neticesinde; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride yer alan 1 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:54 Kaynak: İHA

Hakkari, 3. Sayfa
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