Gri Kategorideki Terörist Yakalandı
14 dakika önce
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan operasyon sonucu gri kategorideki bir terörist yakalandı.
Hakkari
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan operasyon sonucu gri kategorideki bir terörist yakalandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "18 Ocak 2019 günü ilimiz Yüksekova
ilçesi Gökyurt köyü Yeşildere
mezrasında yapılan operasyon neticesinde; İçişleri Bakanlığı
tarafından yayınlanan 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride yer alan 1 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:54 Kaynak: İHA
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