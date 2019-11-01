Son Dakika Haberleri: Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de bulunan "Karker" kod adlı Muhacir Duman adlı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de bulunan "Karker" kod adlı Muhacir Duman adlı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerince gerçekleştirilen, "KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" operasyonunda; etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin TL ödülle "Gri Liste'de" yer alan "Karker" kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edilmiştir" denildi. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:34 Kaynak: İHA
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