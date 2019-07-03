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'Gri Liste'deki FETÖ'cü tutuklandı

23 dakika önce

'Gri Liste'deki FETÖ'cü tutuklandı Adana'da FETÖ'den tutuklananlar arasında, gri listede olan ve 300 bin lira ödülle aranan Hayrettin Döğer'in de olduğu ortaya çıktıADANA - Adana'da FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanarak cezaevine gönderilen Hayrettin Döğer'in...

'Gri Liste'deki FETÖ'cü tutuklandı
Adana'da FETÖ'den tutuklananlar arasında, gri listede olan ve 300 bin lira ödülle aranan Hayrettin Döğer'in de olduğu ortaya çıktı
ADANA - Adana'da FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanarak cezaevine gönderilen Hayrettin Döğer'in gri listede olduğu ve 300 bin lira ödülle arandığı ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, Milli İstihbarat Teşkilatı ile birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan dershanelerinin yerine, 'alternatif etüt merkezleri' kurulduğu tespit edildi. 11 Haziran Salı günü düzenlenen Adana merkezli şok operasyonda, Mersin ve Hatay'da aranan 54 kişiden 49'u yakalandı. 17 Haziran Pazartesi günü adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 40'ı adli kontrol şartıyla, 1'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Cezaevine gönderilen zanlılar arasında Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın 'Aranan teröristler' listesinde gri listede yer alan ve 300 bin lira ödülle aranan Hayrettiğin Döğer'in de olduğu ortaya çıktı. Ağrı, Giresun ve Erzurum'un mülkiye yapılanmasından sorumlu olan bölge imamı olduğu ve örgüt içi haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen Döğer'in, 2017'den bu yana Adana'da bir hücre evinde saklandığı, örgüt tarafından kurulan etüt merkezlerinde matematik dersi verdiği öğrenildi.
Döğer'in emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
'Gri Liste'deki FETÖ'cü tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:11 Kaynak: İHA
Adana, Döğer, 3. Sayfa
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