Son Dakika Haberleri: Gri liste'deki terörist etkisiz hale getirildi
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Gri liste'deki terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı ili Patnos ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık'ın, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Gri liste'deki terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı ili Patnos ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık'ın, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:00 Kaynak: İHA
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