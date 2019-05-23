Son Dakika Haberleri: Gri listede 300 lira ödülle aranan terörist öldürüldü

Gri listede 300 lira ödülle aranan terörist öldürüldü

11 saat önce

Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında silahları ile birlikte ölü ele geçirilen 2 teröristten birinin sözde bölge sorumlusu 300 bin TL ödüllü gri listede aranan "Soreş Tatvan" kod adlı Ferhat Akgün olduğu belirlendi.

Gri listede 300 lira ödülle aranan terörist öldürüldü, System.String[]
Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında silahları ile birlikte ölü ele geçirilen 2 teröristten birinin sözde bölge sorumlusu 300 bin TL ödüllü gri listede aranan "Soreş Tatvan" kod adlı Ferhat Akgün olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı, bugün Elazığ Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Arıcak ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiği, terör örgütü PKK'lı 2 teröristin silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıklamıştı. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerle ilgili yapılan çalışmada birinin İçişleri Bakanlığının terör arananlar listesinde 300 bin TL ödüllü Gri kategoride olan sözde Brüsk bölge sorumlusu Soreş Tatvan kod adlı Ferhat Akgün olduğu ortaya çıktı. Bölgede operasyon sürerken, diğer teröristin de kimlik bilgilerinin netleştirilmesi için çalışma yapıldığı öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:55 Kaynak: İHA
Elazığ, Arıcak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikalı Oyuncu Andrew Hall, Hayatını Kaybetti Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Görenleri Şaşkına Çevirdi Bu paralar düğün takısı değil ! 300 Bin TL Ödülle Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:23:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gri listede 300 lira ödülle aranan terörist öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]