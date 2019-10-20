Son Dakika Haberleri: Gri listede aranan 2 terörist teslim oldu
Son Dakika Güncel Gri listede aranan 2 terörist teslim oldu

Gri listede aranan 2 terörist teslim oldu

1 saat önce

İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar gri listede yer alan 2 teröristin, ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla teslim olduğu bildirildi.

Gri listede aranan 2 terörist teslim oldu, System.String[]

İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar gri listede yer alan 2 teröristin, ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla teslim olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeleri hızlandırırken örgütten kaçışları ve teslim olmaları da artırmıştır. Van kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla İl Jandarma Komutanlığına teslim olmuştur."

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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