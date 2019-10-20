Gri listede aranan 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar gri listede yer alan 2 teröristin, ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla teslim olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeleri hızlandırırken örgütten kaçışları ve teslim olmaları da artırmıştır. Van kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla İl Jandarma Komutanlığına teslim olmuştur."

Terör örgütü ağır kayıplar veriyor

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çatak ilçesinden 2013 ve 2014'te terör örgütüne katılan ve "Aranan Teröristler Listesi"nde "gri" kategoride bulunan iki teröristin, aileleri ve kendileriyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu Çatak İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olmalarının sağlandığı kaydedilen açıklamada, teröristlerin örgütün yaşadığı çöküşle ilgili bilgiler verdiği aktarıldı.

Teröristlerin, güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlar sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lider kadroları başta olmak üzere ağır kayıplar verdiğini anlattığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kış üslenmesini yapacakları sığınak/barınakların, erzak ve malzemelerinin güvenlik güçleri tarafından bulunarak imha edildiğini, örgütün çökme noktasında olduğunu, PKK/KCK terör örgütünün, örgüt içi işkence ve infazlara başladığını, infaz edilen teröristler ile aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak, kendileri gibi güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını, teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri iyi muamele gördüklerini, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını, teslim olmak isteyen örgüt mensuplarının vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını ifade etmiştir."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların, halkın desteğiyle kararlı bir şekilde yürütüleceği vurgulandı.