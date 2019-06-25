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Gri listede aranan DHKP/C'linin de aralarında olduğu 6 örgüt üyesi tutuklandı

1 saat önce

Gri listede aranan DHKP/C'linin de aralarında olduğu 6 örgüt üyesi tutuklandıİSTANBUL - İstanbul'da geçtiğimiz Perşembe günü terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 'Gri' kategorideki bir hücre üyesinin de aralarında olduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Gri listede aranan DHKP/C'linin de aralarında olduğu 6 örgüt üyesi tutuklandı
İSTANBUL - İstanbul'da geçtiğimiz Perşembe günü terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 'Gri' kategorideki bir hücre üyesinin de aralarında olduğu 6 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Haziran Perşembe günü DHKP/C bağlantılı bir hukuk bürosunun Kağıthane'deki merkezine operasyon düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan baskınlarda, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'Aranan Teröristler' listesinde "Gri" kategoride 300 bin TL ödülle aranan "Derya" kod adlı DHKP-C'li Kamile Kayır ile avukatlar Ayşegül Ç., Nadide Ö., Görkem A., Ebru T., Özkan A. ve Gülser S. gözaltına alınmıştı.
Polisteki sorguları tamamlanan 7 zanlı, 5 günlük ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Yakalanan 7 DHKP-C'liden 6'sı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adliyeye sevk olan şüphelilerden Özkan A. hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Gri listede aranan DHKP/C'linin de aralarında olduğu 6 örgüt üyesi tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:16 Kaynak: İHA
Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa
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