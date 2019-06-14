Son Dakika Haberleri: Gri listede aranan DHKP/C'linin sığınakta yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gri listede aranan DHKP/C'linin sığınakta yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı

3 saat önce

İstanbul'da bugün terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen ve aralarında 'gri' kategoride aranan 1 hücre üyesinin de olduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Gri listede aranan DHKP/C'linin sığınakta yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı, System.String[]
İstanbul'da bugün terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen ve aralarında 'gri' kategoride aranan 1 hücre üyesinin de olduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün öğle saatlerinde DHKP/C'nin Sultangazi'deki yayın organına operasyon düzenlenmiş, baskında, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'Aranan Teröristler' listesinde "Gri" kategoride yer alan Ali Aracı adlı hücre sorumlusunun da aralarında olduğu 4 DHKP/C'li yakalanmıştı.

Bahse konu adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana da el konulan operasyonun polis kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

DHKP/C üyelerinin saklandıkları adrese yapılan baskın anına ilişkin görüntülerde, örgüt üyeleri arasında 'sağır oda' diye tabir edilen sığınak ve kripto odalar göze çarpıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:51 Kaynak: İHA
Sultangazi, İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İsmail Türüt'ten İstanbul seçimleri için özel türkü: Karşınızda Binali, İstanbul'un mimarı AnadoluJet'in Batman-İstanbul seferi arıza nedeni ile iptal edildi İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:30:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gri listede aranan DHKP/C'linin sığınakta yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]