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Gri listede aranan FETÖ'nün sözde 'mülkiye imamı' Adana'da yakalandı

1 saat önce

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yeni eğitim yapılanmasına yönelik Adana merkezli 3 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan Hayrettin Döğer'in (38), sözde kaymakam ile valilerden sorumlu mülkiye imamı olduğu ve Terörden Arananlar Listesi'nde 300...

Gri listede aranan FETÖ'nün sözde 'mülkiye imamı' Adana'da yakalandı, System.String[]
FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yeni eğitim yapılanmasına yönelik Adana merkezli 3 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan Hayrettin Döğer'in (38), sözde kaymakam ile valilerden sorumlu mülkiye imamı olduğu ve Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödüllü gri kategoride yer aldığı ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kapatılan eğitim kurumlarına alternatif olarak açıldığı iddia edilen 6 eğitim kurumuna 11 Haziran'da Adana, Hatay ve Mersin'de operasyon düzenledi. Baskınlarda 56 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Gözaltına alınan 49 kişinin ev ve eğitim kurumlarında yapılan aramalarda, 7 bin dolar para ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alındıktan 6 gün sonra adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklananlardan Hayrettin Döğer'in 2 yıldır firari olduğu ve FETÖ/PDY'nin sözde Ağrı, Erzurum ve Giresun bölgesinin kaymakam ve valilerden sorumlu mülkiye imamı olarak Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödüllü gri kategoride yer aldığı ortaya çıktı. Telefonunda örgütün haberleşme programı 'ByLock'un da yüklü bulunduğu öğrenilen Döğer'in, Adana'da kapatılan dershanelere alternatif olarak açılan bir dershanede görev yaptığı, Çukurova ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi'nde eşi ve 2 çocuğuyla saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:38 Kaynak: DHA
Döğer, Adana, Güncel
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