GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST DERGİ BASKININDA YAKALANDI
3 saat önce
(Ek operasyon görüntüsüyle) GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST DERGİ BASKININDA YAKALANDI(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:16 Kaynak: DHA
İSTANBUL - (Ek operasyon görüntüsüyle) GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST DERGİ BASKININDA YAKALANDI
(Tür: İstanbul
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