Son Dakika Haberleri: GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST DERGİ BASKININDA YAKALANDI
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GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST DERGİ BASKININDA YAKALANDI

3 saat önce

(Ek operasyon görüntüsüyle) GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST DERGİ BASKININDA YAKALANDI(Tür: İstanbul)

İSTANBUL - (Ek operasyon görüntüsüyle) GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST DERGİ BASKININDA YAKALANDI
(Tür: İstanbul)
GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST DERGİ BASKININDA YAKALANDI
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:16 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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