Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te Jandarma tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlar listesinde gri listede yer alan "Berhem" kod adlı Osman Ekinci olduğunu açıkladı.



Etkisiz hale getirilen ve gri listede yer alan "Berhem" kod adlı teröristin 2017 yılında Siirt'in Baykan ilçesinde kaymakamın aracına yönelik bombalı saldırı eylemini düzenleyen teröristlerden olduğu belirtildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt Baykan kırsalında 29.09.2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA