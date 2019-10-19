Son Dakika Haberleri: Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Genel Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi Polis ve askerleri şehit eden ve başına 300 bin TL ödül konulan terörist etkisiz hale getirildiADIYAMAN - Adıyaman'da etkisiz hale getirilen 2 teröristler birisinin kimliği tespit edildi.

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Polis ve askerleri şehit eden ve başına 300 bin TL ödül konulan terörist etkisiz hale getirildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da etkisiz hale getirilen 2 teröristler birisinin kimliği tespit edildi. Kimliği belirlenen teröristin terörden arananlar listesinde gri listede bulunan ve 300 bin TL ödül konulan Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş olduğu ortaya çıktı.

Adıyaman Merkeze bağlı Akçay köyü kırsalında sabaha karşı yürütülen operasyonda ölü olarak ele geçirilen PKK'lı iki teröristten 1'inin kimliği belirlendi. Terörden arananlar listesinde gri listede bulunan Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş Adıyaman'da asker ve polislerin şehit edilmesi eylemlerine katıldığı güvenlik güçleri tarafından biliniyordu.

16 Ağustos 2018 tarihinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 1, dost ateşiyle ise 3 askerin şehit olduğu terör eylemini gerçekleştiren 4 kişilik terörist gurubundan Yusuf Tunç ile Murat Özdemir operasyonlarda öldürülmüş, Bezar Komagene kod adlı Zeynal Alakuş ve Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş ise kaçmayı başarmıştı.

26 Temmuz 2019 tarihinde ise Adıyaman'ın Sincik ilçesinde polis ekibine silahlı saldırıda bulunmuş ve Polis Memuru Taha Uluçay şehit düşmüştü.

Her iki terör eyleminde yer aldığı tespit edilen terörist Özcan Bektaş, yapılan operasyon ile öldürüldü. Öldürülen teröristlerin cenazeleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna getirildi. Güvenlik güçlerinin bilgileri ve burada yapılan otopside teröristlerden birisinin kimliği Özcan Bektaş olarak belirlenirken, diğer teröristin kimliğinin netleşmesi için Malatya Adil Tıp Kurumuna gönderildi.

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Adıyaman, Polis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:55 Kaynak: İHA
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