Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Erzurum kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 500 bin TL ödülle Gri Liste'de aranan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Erzurum kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 500 bin TL ödülle Gri Liste'de aranan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda, 'Terörden Arananlar'da 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran silahıyla birlikte bugün etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:58 Kaynak: DHA
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