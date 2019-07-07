Gri listede aranan terörist Gabar Dağı'nda etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:45 Kaynak: İHA
'ın Gabar Dağı
bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin gri listede aranan Çektar kod adlı Mehmet Şirin
Arslan olduğu tespit edildi. Alınan bilgiye göre, TSK
, MİT, emniyet ve jandarma unsurlarının daha önce teslim olan 1 teröristin mensubunun verdiği bilgilerin analiz ederek yapılan ortak çalışma neticesinde Gabar Dağı bölgesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu İHA ile tespit edildi. İcra edilen hava harekatı ile 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ölen teröristlerden birinin gri kategoride aranan Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte örgütsel malzemelerde ele geçirildi.
(Melih Yiğit/İHA)
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