Son Dakika Haberleri: Gri listede aranan terörist Gabar Dağı'nda etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gri listede aranan terörist Gabar Dağı'nda etkisiz hale getirildi

1 saat önce

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Gri listede aranan terörist Gabar Dağı'nda etkisiz hale getirildi, System.String[]
ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin gri listede aranan Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, TSK, MİT, emniyet ve jandarma unsurlarının daha önce teslim olan 1 teröristin mensubunun verdiği bilgilerin analiz ederek yapılan ortak çalışma neticesinde Gabar Dağı bölgesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu İHA ile tespit edildi. İcra edilen hava harekatı ile 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ölen teröristlerden birinin gri kategoride aranan Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte örgütsel malzemelerde ele geçirildi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:45 Kaynak: İHA
Gabar Dağı, Şırnak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hamile kadının aracına saldıran trafik magandalarının kimliği ortaya çıktı! Almanya'da bomba alarmı: 16 bin kişi tahliye edildi Sarhoş adam kız öğrenciyi taciz edip, yolculara bıçak çekti Pendik'te maganda dehşeti! Hamile kadının içinde olduğu araca saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 20:49:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gri listede aranan terörist Gabar Dağı'nda etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]