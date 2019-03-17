Son Dakika Haberleri: Gri Listede Aranan Terörist Öldürüldü

Gri Listede Aranan Terörist Öldürüldü

1 saat önce

Hakurk'ta etkisiz hale getirilen 12 teröristten birinin gri listede aranan Havar Bedran kod adlı Serkan Tüncer isimli terörist olduğu belirlendi.

Gri Listede Aranan Terörist Öldürüldü, System.String[]
Hakurk'ta etkisiz hale getirilen 12 teröristten birinin gri listede aranan Havar Bedran kod adlı Serkan Tüncer isimli terörist olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, dün, Hakurk'ta etkisiz hale getirilen 12 teröristten birisinin gri listede aranan Havar Bedran kod adlı Serkan Tüncer isimli terörist olduğunu bildirdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:52 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Serkan, Hakurk, 3. Sayfa
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