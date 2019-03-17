Gri Listede Aranan Terörist Öldürüldü
1 saat önce
Hakurk'ta etkisiz hale getirilen 12 teröristten birinin gri listede aranan Havar Bedran kod adlı Serkan Tüncer isimli terörist olduğu belirlendi.
Hakurk'ta etkisiz hale getirilen 12 teröristten birinin gri listede aranan Havar Bedran kod adlı Serkan Tüncer isimli terörist olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, dün, Hakurk'ta etkisiz hale getirilen 12 teröristten birisinin gri listede aranan Havar Bedran kod adlı Serkan Tüncer isimli terörist olduğunu bildirdi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:52 Kaynak: İHA
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