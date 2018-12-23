Gri Listede Aranan Terörist Teslim Oldu
1 saat önce
Gri listede aranan terörist teslim olduŞIRNAK - İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesinde" 300 bin TL'lik gri kategoride bulunan Adnan Sav isimli terörist, Şırnak Habur Kara Hudut Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gri listede aranan terörist teslim oldu
ŞIRNAK - İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesinde" 300 bin TL'lik gri kategoride bulunan Adnan Sav isimli terörist, Şırnak
Habur Kara Hudut Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kırsal alanda ve çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır
ili Lice
ilçesinden PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılım yapan, Irak/ Suriye
kırsalında silahlı faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle gri listede bulunan Adnan Sav isimli şahıs bugün Habur Kara Hudut Kapısına gelerek teslim olmuştur" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:22 Kaynak: İHA
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