Son Dakika Haberleri: Gri Listede Aranan Terörist Teslim Oldu

Gri Listede Aranan Terörist Teslim Oldu

1 saat önce

Gri listede aranan terörist teslim olduŞIRNAK - İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde 300 bin lira ödüllü Gri listede aranan Rıdvan Ertaş isimli terörist Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Kara Hudut Kapısına gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gri listede aranan terörist teslim oldu

ŞIRNAK - İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde 300 bin lira ödüllü Gri listede aranan Rıdvan Ertaş isimli terörist Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Kara Hudut Kapısına gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada terör örgütü PKK'dan çözülmelerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında ve çatışma bölgelerinde bulunan şahısların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Diyarbakır ilinden PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılım yapan, Irak kırsalında silahlı faaliyet yürüten ve terör arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri listede bulunan Rıdvan Ertaş isimli terörist 15 Ocak 2019 tarihinde Habur Kara Hudut Kapısına gelerek teslim olmuştur" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:07 Kaynak: İHA

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