Son Dakika Haberleri: Gri listede aranırken yakalanan terörist tutuklandı
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Gri listede aranırken yakalanan terörist tutuklandı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan ve gri listede aranan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ve ona yardım yataklık eden 2 kişi tutuklandı.

Gri listede aranırken yakalanan terörist tutuklandı, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan ve gri listede aranan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ve ona yardım yataklık eden 2 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 19 Kasım'da düzenlenen operasyonda yakalanan gri kategoride arananlar listesinde bulunan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ve 4 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Terörist Tuncer ve 2 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Diyarbakır, Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
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