Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla, 300 bin TL ödülle terörden aranan ve Gri Liste'de yer alan so¨zde Erzurum eyaleti Kızılagˆac¸ Gu¨cu¨ sorumlusu 'Agit Çektar' kod adlı terörist Harun Başlık'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 300 bin TL ödülle terörden aranan ve Gri Liste'de yer alan so¨zde Erzurum eyaleti Kızılagˆac¸ Gu¨cu¨ sorumlusu 'Agit Çektar' kod adlı terörist Harun Başlık etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan so¨zde Erzurum Eyaleti Kızılagˆac¸ Gu¨cu¨ sorumlusu Agit Çektar kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirilmiştir."