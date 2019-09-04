Son Dakika Haberleri: Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi
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Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla, 300 bin TL ödülle terörden aranan ve Gri Liste'de yer alan so¨zde Erzurum eyaleti Kızılagˆac¸ Gu¨cu¨ sorumlusu 'Agit Çektar' kod adlı terörist Harun Başlık'ın etkisiz hale...

Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla, 300 bin TL ödülle terörden aranan ve Gri Liste'de yer alan so¨zde Erzurum eyaleti Kızılagˆac¸ Gu¨cu¨ sorumlusu 'Agit Çektar' kod adlı terörist Harun Başlık'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 300 bin TL ödülle terörden aranan ve Gri Liste'de yer alan so¨zde Erzurum eyaleti Kızılagˆac¸ Gu¨cu¨ sorumlusu 'Agit Çektar' kod adlı terörist Harun Başlık etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan so¨zde Erzurum Eyaleti Kızılagˆac¸ Gu¨cu¨ sorumlusu Agit Çektar kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirilmiştir."

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 11:34 Kaynak: DHA
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