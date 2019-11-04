GRİ LİSTEDEKİ DHKP-C'Lİ ATAŞEHİR'DE YAKALANDI

Terörden Arananlar Listesi'nde "Gri" kategoride yer alan DHKP-C'li terörist, Ataşehir 'de yakalandı.

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Evlat nöbetindeki ailelere dayanamayan HDP'liler, bir süre parti binasını kullanmayacak

Birlik başkanı, Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförünü savundu: Kasti bir şey olsa, direkt durağa girer