Son Dakika Haberleri: Gri listedeki DHKP-C'li Ataşehir'de yakalandı
Son Dakika Güncel Gri listedeki DHKP-C'li Ataşehir'de yakalandı

Gri listedeki DHKP-C'li Ataşehir'de yakalandı

6 saat önce

TERÖRDEN Arananlar Listesi'nde "Gri" kategoride yer alan DHKP-C'li terörist, Ataşehir'de yakalandı.

Gri listedeki DHKP-C'li Ataşehir'de yakalandı, System.String[]

TERÖRDEN Arananlar Listesi'nde "Gri" kategoride yer alan DHKP-C'li terörist, Ataşehir'de yakalandı.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'nin silahlı propaganda birliği sorumlusu Çiğdem Şenyiğit'i Ataşehir'de yakalanarak gözaltına aldı. 5 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı bulunan Şenyiğit, İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasındaki gri listede yer alıyordu. Şenyiğit, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


İstanbul, Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:35 Kaynak: DHA
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