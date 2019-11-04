Gri listedeki DHKP-C'li Ataşehir'de yakalandı

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'nin silahlı propaganda birliği sorumlusu Çiğdem Şenyiğit'i Ataşehir'de yakalanarak gözaltına aldı. 5 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı bulunan Şenyiğit, İçişleri Bakanlığı 'nın Terör Arananlar sayfasındaki gri listede yer alıyordu. Şenyiğit, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi 'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

TERÖRDEN Arananlar Listesi'nde "Gri" kategoride yer alan DHKP-C'li terörist, Ataşehir 'de yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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