Gri listedeki DHKP-C'li Ataşehir'de yakalandı
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TERÖRDEN Arananlar Listesi'nde "Gri" kategoride yer alan DHKP-C'li terörist, Ataşehir'de yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:35 Kaynak: DHA
TERÖRDEN Arananlar Listesi'nde "Gri" kategoride yer alan DHKP-C'li terörist, Ataşehir'de yakalandı.
İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'nin silahlı propaganda birliği sorumlusu Çiğdem Şenyiğit'i Ataşehir'de yakalanarak gözaltına aldı. 5 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı bulunan Şenyiğit, İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasındaki gri listede yer alıyordu. Şenyiğit, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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