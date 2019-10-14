Gri listedeki DHKP-C'li yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'nin önde gelen üyelerinden, 'aranan teröristler' listesinde 'gri' kategoride yer alan Seval Y., düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüt üyesinin eylem hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.



Alınan bilgilere göre, yasa dışı terör örgütü DHKP-C'ye mensup Seval Y. adlı bir hücre sorumlusunun sansasyonel eylem hazırlığında olduğu istihbaratını alan İstanbul Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'aranan teröristler' listesinde 'gri' kategoride yer alan Y.'nin saldırı gerçekleştirebileceği muhtemel bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran emniyet güçleri, eylem hazırlığındaki teröristin eşkal değiştirdiğini belirledi. Takipten kurtulmak için başörtü takan Y.'nin Ankara plakalı bir otomobile binerek Edirne yönüne hareket etiğini saptayan terör polisi, aracın Babaeski'deki Pınarhisar Gişeleri yakınında bulunan akaryakıt istasyonuna girdiği sırada operasyon düzenledi. Terör polisince düzenlenen baskında, DHKP-C hücre sorumlusu Y. ve beraberinde aynı otomobilde bulunan insan ticareti ve göçmen kaçakçılığından aranan bir şüpheli gözaltına alındı.



Baskın yapılan otomobilde eylem talimatı ve örgütsel içerikli dokümanlar ele geçirildi. Yakalanan örgüt sorumlusu ve insan kaçakçısı, Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL