Son Dakika Haberleri: Gri listedeki 'kava' kod adlı terörist sezer ışık öldürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Gri listedeki 'kava' kod adlı terörist sezer ışık öldürüldü

1 saat önce

AĞRI'nın Patnos ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, terörden arananlar listesinde 'gri' kategoride yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan 'Kava' kod adlı Sezer Işık öldürüldü.

Gri listedeki 'kava' kod adlı terörist sezer ışık öldürüldü, System.String[]

AĞRI'nın Patnos ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, terörden arananlar listesinde 'gri' kategoride yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan 'Kava' kod adlı Sezer Işık öldürüldü. Teröristin üzerinden; 1 adet M-16 piyade tüfeği, silaha ait 1 adet şarjör ve çok sayıda fişek ile 2 el bombası ele geçirildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün deşifre ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütü 2014 yılı içerisinde katılım yapan ve Gri listede aranması bulunan ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Kawa (K) Sezer Işık isimli terör örgütü mensubunun 08 Eylül 2019 tarihinde akşam saatlerinde eylem yapmak üzere ilimiz Patnos ilçesine geldiği tespit edilmiştir. Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva Operasyonu kapsamında; 10 Haziran 2019 günü saat 23.00'de IHA (İnsanız Hava Aracı) ile Kawa (K) Sezer Işık isimli örgüt mensubunun içinde olduğu değerlendirilen ikametin izleme faaliyetlerine başlanılmıştır. 11 Eylül 2019 günü saat 02.30 sıralarında ilimiz Özel Harekat ve Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince bahse konu ikametin etrafı çevrilmiştir. Güvenlik güçlerimizin 'teslim ol' çağrısına örgüt mensubunun ateşle karşılık vermesi üzerine şahsa ateş açıldığı, örgüt mensubun bulunduğu evden çıkarak ormanlık alana doğru kaçtığı, ormanlık bölgenin çembere alındığı, saat 06.45 sıralarında güvenlik güçlerimizin ormanlık alanda yaptığı arama/tarama faaliyeti esnasında yaşanan çatışma sonrasında örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Örgüt mensubunun üzerinden; 1 adet M-16 piyade tüfeği, silaha ait 1 adet şarjör ve çok sayıda fişek, 2 adet el bombası ele geçirilmiştir" denildi.

Patnos, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü
Karısını öldüren cani kendini savundu: Başka bir erkekle çırılçıplak yakaladım İstanbul'da 91 değnekçi yakalandı; 108 lira ceza ile serbest kaldılar Eski eşinin öldürdüğü kadının yeğeni: boşanmayı sindiremedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:40:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gri listedeki 'kava' kod adlı terörist sezer ışık öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]